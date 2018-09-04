مصدر تركي: تركيا وأمريكا يبحثان الوضع في إدلب ومنبج السوريتين
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وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ت(الى اليسار) ونظيره الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن يوم 4 يونيو حزيران 2018. تصوير: ليا ميليس - رويترز.(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو بحثا في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء التطورات في منطقتي إدلب ومنبج السوريتين إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
ويأتي الاتصال الهاتفي في الوقت الذي تصاعد فيه العنف في إدلب، آخر جيب كبير تسيطر عليه المعارضة المسلحة في سوريا، مع استئناف روسيا للضربات الجوية في المنطقة.
وتنفذ تركيا والولايات المتحدة دوريات مشتركة في منبج في إطار خطة لتطهير المنطقة من المسلحين الأكراد.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز