مصدر حكومي: الرئيس اليمني هادي يسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج
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الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي - صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
دبي (رويترز) - قال مصدر بالحكومة اليمنية لرويترز يوم الأحد إن الاستعدادات جارية لسفر الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الولايات المتحدة ليل الاحد للعلاج.
ويعالج رئيس الحكومة المعترف بها دوليا من مشكلة في القلب منذ عام 2011. ويعيش هادي في الرياض منذ استيلاء حركة الحوثي المتحالفة مع إيران على العاصمة اليمنية في عام 2015.
وقال مسؤولان يمنيان لرويترز إن هادي سيظل في الولايات المتحدة لحين عقد اجتماع الجميعة العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر أيلول.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز