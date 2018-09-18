مصدر دبلوماسي إسرائيلي: نتنياهو سيتحدث إلى بوتين قريبا
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
رئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع للحكومة في القدس يوم 16 سبتمبر أيلول 2018. صورة لرويترز من ممثل وسائل إعلام(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد واقعة إسقاط طائرة روسية قرب السواحل السورية على البحر المتوسط.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن المحادثة ستجري "قريبا" لكنه لم يذكر تفاصيل.
وفي وقت سابق قال المصدر إن إسرائيل على اتصال مستمر مع مسؤولين سياسيين وعسكريين "على جميع المستويات".
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز