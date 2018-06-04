مصدر رسمي: استقالة رئيس الوزراء الأردني
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رئيس الوزراء الأردني المستقيل هاني الملقي يتحدث إلى وسائل الإعلام في عمان في صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
عمان (رويترز) - قال مصدر رسمي إن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي قدم استقالته خلال اجتماع مع الملك عبد الله يوم الاثنين في خطوة تهدف لتهدئة الغضب من سياسات اقتصادية فجرت أكبر احتجاجات منذ سنوات.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز