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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 10:12 ص 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:12

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في تونس يوم الرابع من أبريل نيسان 2018. تصوير: زبير السويسي - رويترز. (reuters_tickers)