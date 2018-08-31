مصدر رسمي: رئيس الوزراء التونسي يفتح تحقيقا موسعا في وزارة الطاقة
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رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في تونس يوم الرابع من أبريل نيسان 2018. تصوير: زبير السويسي - رويترز.(reuters_tickers)
تونس (رويترز) - قال مصدر رسمي لرويترز يوم الجمعة إن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أمر بفتح تحقيق موسع في وزارة الطاقة وبإلحاق وزارة الطاقة بوزارة الصناعة بعد إقالة الوزير.
وكان مصدر رسمي كشف لرويترز في وقت سابق أن إقالة الوزير وأربعة مسؤولين آخرين جاءت بسبب شبهات فساد.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير سها جادو)
رويترز