هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يوليو, 2019 04:49 م

دبي (رويترز) - قال مصدر طبي ووسائل إعلام حوثية إن أكثر من عشرة مدنيين قتلوا في ضربات جوية في محافظة صعدة باليمن يوم الاثنين.

وقال مدير مستشفى الجمهورية المحلي لرويترز إن 13 شخصا قتلوا وأصيب 23 آخرون في ضربات جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران. وقال تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين على تويتر إن ما يربو على عشرة مدنيين قتلوا في الضربات.

ولم يرد متحدث باسم التحالف على طلب التعقيب ولم يرد تأكيد من التحالف أو السلطات السعودية.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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