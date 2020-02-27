هذا المحتوى تم نشره يوم 27 فبراير, 2020 08:30 ص

موسكو (رويترز) - نفى مصدر عسكري روسي في نبأ نشرته وكالات أنباء روسية يوم الخميس ما أعلنه مقاتلو المعارضة السورية من استعادتهم السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية.

كان مقاتلو المعارضة المدعومون من الجيش التركي قد قالوا في وقت سابق يوم الخميس إنهم استعادوا سراقب، في أول انتكاسة كبرى للجيش السوري في هجومه المدعوم من روسيا والذي حقق فيه مكاسب سريعة.

ونفى المصدر العسكري الروسي صحة ما رددته المعارضة وقال إن قوات الحكومة السورية صدت بنجاح هجوم شنه مقاتلو المعارضة على سراقب.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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