الخرطوم (رويترز) - ذكر مصدر عسكري أن القوات المسلحة السودانية تمكنت في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء من استعادة جميع مقار المخابرات في الخرطوم من قبضة عناصر أمن متمردة.

وقال المصدر لرويترز "القوات المسلحة تستلم جميع مقار هيئة العمليات بعد نجاح تفاوض قاده مدير جهاز المخابرات وأقنع القوات بتسليم سلاحها وتسليم المقار وانتهاء الازمة".

وكانت تلك القوات فتحت النار احتجاجا على المكافأة المالية والمزايا التي أقرتها الجهات الرسمية مقابل إنهاء خدماتهم.

(تغطية صحفية خالد عبد العزيز- شاركت في التغطية نيرة عبد الله- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير محمد فرج)

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك