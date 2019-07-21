هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يوليو, 2019 01:51 م

بنغازي (رويترز) - قال مصدر عسكري إن سبعة مقاتلين على الأقل موالين للجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) بقيادة خليفة حفتر قتلوا خلال ليل السبت في ضربة بطائرة مسيرة في ضاحية بجنوب العاصمة طرابلس.

وقال الجيش الوطني الليبي دون تفاصيل إنه أسقط طائرة مسيرة يوم الأحد في ضاحية عين زارة بجنوب طرابلس.

وفي أحدث موجة اضطرابات منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من انتزاع السيطرة على طرابلس من قبضة الحكومة المعترف بها دوليا رغم القتال الذي أشاع الفوضى في الضواحي الجنوبية للعاصمة وشرد عشرات الآلاف من المدنيين.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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