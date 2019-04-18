هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل, 2019 05:52 م

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إلى اليمين) وبجواره رئيس الوزراء الليبي فائز السراج في مؤتمر صحفي في قصر الاليزيه في باريس - صورة من أرشيف رويترز.

باريس (رويترز) - قالت فرنسا يوم الخميس إنها تدعم الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس بعد أن اتهمتها بدعم حكومة منافسة في شرق ليبيا، قائلة إنها ستقطع التعاون الأمني مع باريس.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية "كما أكدنا في عدة مناسبات: فرنسا تؤيد الحكومة الشرعية لرئيس الوزراء فائز السراج ووساطة الأمم المتحدة والحل السياسي الشامل في ليبيا".

وأضاف "علاوة على ذلك، المحاور الشرعي للرئيس هو رئيس الوزراء السراج الذي تحدث معه الرئيس يوم الاثنين للتأكيد على هذا الدعم".

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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