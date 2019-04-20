هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أبريل, 2019 11:50 ص

الخرطوم (رويترز) - قال مصدر قضائي في السودان لرويترز يوم السبت إن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.

وذكر المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

(تغطية صحفية خالد عبد العزيز - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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