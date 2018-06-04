مصدر وزاري: تكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة في الأردن
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العاهل الأردني الملك عبد الله في صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
عمان (رويترز) - قال مصدر وزاري إن العاهل الأردني الملك عبد الله كلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة هاني الملقي يوم الاثنين في خطوة تهدف إلى نزع فتيل احتجاجات واسعة النطاق على سياسات اقتصادية حكومية.
والرزاز خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي وكان وزيرا للتعليم في الحكومة المنتهية ولايتها.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
رويترز