محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تعتقد أن المدفعية السورية المضادة للطائرات أسقطت دون قصد طائرة عسكرية روسية ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أنها "اختفت" فوق البحر المتوسط يوم الاثنين.

وأضاف المسؤول الذي تحدث إلى رويترز طالبا عدم ذكر اسمه أن الحكومة الأمريكية ترى أن الدفاعات الحكومية السورية أسقطت الطائرة الروسية بطريق الخطأ أثناء تصديها لصواريخ إسرائيلية.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)

Neuer Inhalt

Horizontal Line

The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










رويترز