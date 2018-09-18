مصدر: أمريكا تعتقد أن الدفاعات السورية أسقطت طائرة روسية دون قصد
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واشنطن (رويترز) - قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تعتقد أن المدفعية السورية المضادة للطائرات أسقطت دون قصد طائرة عسكرية روسية ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أنها "اختفت" فوق البحر المتوسط يوم الاثنين.
وأضاف المسؤول الذي تحدث إلى رويترز طالبا عدم ذكر اسمه أن الحكومة الأمريكية ترى أن الدفاعات الحكومية السورية أسقطت الطائرة الروسية بطريق الخطأ أثناء تصديها لصواريخ إسرائيلية.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)
رويترز