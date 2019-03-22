هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 05:25 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث إلى صحفيين في البيت الأبيض بواشنطن يوم الجمعة. تصوير: كارلوس باريا - رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية يوم الجمعة إن مسؤولين أمريكيين يعدون وثيقة رسمية باعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان ومن المرجح أن يوقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

وأعلن ترامب يوم الخميس أن الوقت قد حان لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. واحتلت إسرائيل المنطقة من سوريا في حرب عام 1967.

وقال المسؤول إن من المرجح أن يوقع ترامب الوثيقة الرئاسية أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن الأسبوع المقبل.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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