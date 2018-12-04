مصدر: إدارة ترامب ستطلع مجلس النواب على وضع السعودية في 13 ديسمبر
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل - أرشيف رويترز(reuters_tickers)
واشنطن (رويترز) - قال مصدر لرويترز يوم الثلاثاء إن مسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنهم وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس، سيطلعون كل أعضاء مجلس النواب على وضع السعودية يوم 13 ديسمبر كانون الأول.
وقدمت مديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل إفادة خلف أبواب مغلقة لزعماء عدة لجان بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بشأن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الأمر الذي دفع بعض أعضاء مجلس الشيوخ للقول إنهم على يقين أكثر من ذي قبل بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضالع في الجريمة.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
رويترز