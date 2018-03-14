مصدر: إردوغان تحدث عن اكتمال تطويق عفرين مساء الأربعاء وليس السيطرة عليها
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الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال اجتماع في أنقرة يوم التاسع من مارس آذار 2018. صورة حصلت عليها رويترز من الرئاسة التركية. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في الأرشيف).(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال مصدر في مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الرئيس كان يشير في تصريحاته عن سيطرة جيشه والقوات المتحالفة معه على مدينة عفرين بشمال سوريا مساء يوم الأربعاء إلى اكتمال تطويق المدينة وليس سقوطها.
وكان إردوغان قد قال في كلمة يوم الأربعاء إنه يأمل أن تكمل القوات التركية سيطرتها على عفرين بحلول مساء يوم الأربعاء.
وقال المصدر "عبارة ’أتمنى سقوط عفرين تماما بحول المساء’ في الكلمة التي أدلى بها الرئيس ينبغي فهمها على أنها ’استكمال التطويق مساء اليوم’ ".
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز