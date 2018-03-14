محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 12:14 م 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 12:14

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال اجتماع في أنقرة يوم التاسع من مارس آذار 2018. صورة حصلت عليها رويترز من الرئاسة التركية. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في الأرشيف). (reuters_tickers)