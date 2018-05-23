مصدر: الجزائر ستطرد 105 من مالي لعضويتهم في جماعة أنصار الدين
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الجزائر (رويترز) - قال مصدر رسمي يوم الأربعاء إن الجزائر ستطرد 105 من مالي لأنهم أعضاء في جماعة أنصار الدين وذلك في أول إجراء من نوعه تتخذه الجزائر ضد الجماعة المتشددة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز "هذا قرار محكمة (مدينة) الجزائر".
وحثت الأمم المتحدة الجزائر يوم الثلاثاء على الكف عن اعتقال وطرد المهاجرين إليها من أفريقيا جنوبي الصحراء.
ورفضت الجزائر هذا الانتقاد وقالت إنها تواجه تدفقا ضخما من اللاجئين غير الشرعيين القادمين إليها عبر حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر.
وأعلن متشددون على صلة بالإسلامي المتشدد إياد أج غالي القيادي في جماعة أنصار الدين مسؤوليتهم عن عشرات الهجمات على قوات من مالي والأمم المتحدة وفرنسا تتمركز في صحراء بشمال مالي.
وتنشط جماعتان متشددتان بشكل رئيسي في الجزائر وهما تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وفرع محلي لتنظيم الدولة الإسلامية.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز