هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر, 2019 06:25 م

الرئيس اللبناني ميشال عون يلقي كلمة إلى الأمة في قصر بعبدا في لبنان يوم 24 اكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز.

بيروت (رويترز) - قال مصدر بالرئاسة إن الرئيس اللبناني ميشال عون يدرس خطاب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وإنه لن يطلب من الحكومة الاستمرار في إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة يوم الثلاثاء.

وقدم الحريري استقالته في وقت سابق يوم الثلاثاء معلنا أنه وصل إلى "طريق مسدود" فيما يتعلق بمحاولة حل الأزمة التي تشهدها البلاد وسط موجة احتجاجات لم يسبق لها مثيل ضد النخبة الحاكمة في لبنان.

ويتعين على رئيس البلاد اجراء استشارات مع النواب للوقوف على آرائهم ومعرفة الشخصية التي سيختارونها لتولي تِشكيل حكومة تقود البلاد في أصعب مرحلة اقتصادية منذ الحرب الاهلية التي دارت بالبلاد بين عامي 1975 و1990.

وسعى الحريري خلال الأسبوع الماضي إلى نزع فتيل الغضب الشعبي وذلك من خلال حزمة إصلاحات اتفق عليها مع الأطراف الأخرى في حكومته الائتلافية التي تضم حزب الله. وتشمل هذه الحزمة مكافحة الفساد وإصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا.

لكن الكثير من المحتجين الذين تشمل مطالبهم استقالة الحكومة لم يشعر بالرضا بسبب عدم وجود إجراءات فورية لتطبيق تلك الإصلاحات.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد صبحي خليفة)

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