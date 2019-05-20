هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2019 09:31 م

القاهرة (رويترز) - قال مصدر قضائي إن النائب العام المصري أمر يوم الاثنين بإخلاء سبيل السفير السابق معصوم مرزوق وشخصيات أخرى من المعارضة انتقدت الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان قد ألقي القبض على مرزوق وستة آخرين من النشطاء البارزين بالمعارضة في أغسطس آب وإيداعهم السجن منذ ذلك الحين.

واعتقل النشطاء بتهم دعم جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وتلقي تمويلات لدعم الإرهاب.

وصدر الأمر بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات. ومن بين المتهمين السبعة الأكاديمي يحيى القزاز والناشط رائد سلامة.

وكان مرزوق دعا إلى استفتاء على حكم السيسي في انتقاد علني نادر للرئيس.

وذكر مصدر قضائي ثان أن النيابة قد تقرر حفظ التحقيقات ضدهم أو تحيل النشطاء للمحاكمة الجنائية.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن السيسي بدأ حملة على المعارضين في مصر منذ عام 2014. وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إنه جرى اعتقال ما لا يقل عن 60 ألف شخص لأسباب سياسية.

وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين ويقول أنصاره إن الإجراءات ضرورية لاستقرار البلاد بعد الانتفاضة التي شهدتها مصر في عام 2011.

(تغطية صحفية هيثم أحمد - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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