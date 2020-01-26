هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يناير, 2020 07:17 م

ترامب (إلى اليسار) يصافح نتنياهو في القدس في صورة من أرشيف رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال مصدر أمريكي مطلع إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعين متعاقبين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه السياسي بيني جانتس يوم الاثنين وسيعرض عليهما على الأرجح بعض تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وقال المصدر إن ترامب سيلتقي بنتنياهو أولا ثم سيجتمع بجانتس، المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو، مشيرا إلى أن المحادثات ستستمر يوم الثلاثاء.

وكان نتنياهو قال إنه سيلتقي بترامب يومي الاثنين والثلاثاء، وقال جانتس إنه سيجتمع بالرئيس الأمريكي يوم الاثنين.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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