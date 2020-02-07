هذا المحتوى تم نشره يوم 07 فبراير, 2020 11:31 ص

أنقرة (رويترز) - قال مصدر أمني تركي يوم الجمعة إن تركيا لا تعتزم سحب قواتها من نقاط المراقبة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا رغم وجود ثلاث نقاط منها في مناطق تخضع حاليا لقوات الحكومة السورية.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد القوات السورية من إدلب ما لن تنسحب بنهاية هذا الشهر بعد مقتل ثمانية عسكريين أتراك يوم الاثنين في قصف للقوات السورية بالقرب من مدينة سراقب.

وقال المصدر إن أفراد الجيش التركي لا يواجهون "مشكلات" في سراقب مضيفا أن نقاط المراقبة في إدلب مجهزة للدفاع عن أفرادها.

وأوضح المصدر أن الدوريات التركية الروسية المشتركة في شمال سوريا على الحدود مع تركيا تأجلت بسبب حالة الطقس وليس الهجمات في إدلب.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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