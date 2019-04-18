هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل, 2019 11:44 ص

خليفة حفتر في بنغازي في صورة من أرشيف رويترز.

بنغازي (ليبيا) (رويترز) - قال مسؤولون إن جماعة مسلحة هاجمت يوم الخميس قاعدة جوية رئيسية في جنوب البلاد يسيطر عليها خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الذي حرك الكثير من قواته شمالا في محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وقال حامد رافع الخيالي عميد بلدية سبها إن القتال يتواصل في قاعدة تمنهنت قرب سبها، المدينة الرئيسية في جنوب ليبيا، دون أن يذكر تفاصيل.

ولم تتضح بعد هوية المهاجمين.

والقاعدة هي قاعدة حفتر الجوية الرئيسية في جنوب البلاد والتي سيطرت عليها قواته (الجيش الوطني الليبي) في وقت سابق هذا العام لكن رجال القبائل الذين تتغير ولاءاتهم ما زالوا يتمتعون بنفوذ في المنطقة الصحراوية قليلة السكان.

وبدأ حفتر المرتبط بحكومة موازية في شرق البلاد هجوما منذ أسبوعين على طرابلس التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا مما عمق حالة الفوضى التي يشهدها البلد المنتج للنفط منذ عام 2011.

وذكرت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس أن نحو 205 أشخاص قتلوا في الهجوم على طرابلس منهم 18 مدنيا وأصيب 913 بجروح.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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