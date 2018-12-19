مصدر: رئيس وزراء ليبيا يجتمع مع محتجين في حقل الشرارة النفطي

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 ديسمبر, 2018 04:29 م

رئيس الوزراء الليبي المعترف به دوليا فائز السراج في إيطاليا يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني 2018. تصوير: جوجليلمو مانجيابين - رويترز.

بنغازي (ليبيا) (رويترز) - قال مصدر حكومي ومحتج إن رئيس الوزراء الليبي المعترف به دوليا فائز السراج وصل جوا يوم الأربعاء إلى حقل الشرارة الجنوبي النفطي للقاء المحتجين الذين أغلقوا الحقل.

وقال أسامة الوافي أحد المحتجين إن السراج ورجال القبائل الذين يسيطرون على الحقل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 315 ألف برميل يوميا اتفقوا على تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى.

وأكد مجددا على المطالبة بوساطة الأمم المتحدة في الصراع. ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المحتجين، وبعضهم مسلحون، الأسبوع الماضي إلى مغادرة الحقل الواقع في عمق المنطقة التي تفتقر للقانون في جنوب البلاد.

وقال علي الحسيني وهو قائد في مجموعة من الحراس الحكوميين تشارك في الاحتجاجات لقناة تلفزيون محلية إن على السراج أن يوفر لهم سبل تأمين الحقل. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي السراج في اجتماع مع بعض المحتجين.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من مكتب رئيس الوزراء للتعليق.

وفي محاولة أخرى لتهدئة المحتجين أفاد مرسوم بأن حكومة طرابلس أقرت إنشاء صندوق للتنمية بقيمة مليار دينار ليبي (717 مليون دولار) للجنوب المهمل منذ فترة طويلة.

ويتم نقل نفط حقل الشرارة إلى ميناء الزاوية الذي يضم أيضا مصفاة.

وتدير المؤسسة الوطنية للنفط الحقل مع شركة ريبسول الإسبانية وشركة توتال الفرنسية وشركة (أو.إم.في) النمساوية وشركة إكوينور النرويجية التي كانت تعرف سابقا باسم شتات أويل.

(الدولار يساوي 1.3939 دينار ليبي)

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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