هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2019 06:43 م

مدريد (رويترز) - قال مصدر بالحكومة الإسبانية إن سفينة سعودية غادرت ميناء سانتاندر الإسباني يوم الاثنين محملة بمواد يمكن استخدامها في المناسبات والاحتفالات العسكرية، وإنها في طريقها إلى السعودية.

وأضاف المصدر أن المواد يمكن أن تستخدم في تحية المدفع. وكان المصدر ذاته قد قال في وقت سابق إن السفينة (بحري ينبع) كانت تحمل مواد لتجهيز المعارض من أجل الإمارات.

وقال المصدر "هناك شحنتان تمتثلان لكل الأعراف. ليستا للحرب في اليمن، وليستا للاستخدام في الحرب".

وحالت جماعات حقوقية دون تحميل السفينة بشحنة أسلحة من ميناء لو هافر الفرنسي يوم الجمعة.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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