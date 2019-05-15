هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 05:06 م

باريس (رويترز) - قال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الفرنسية لرويترز يوم الأربعاء إن الجيش الفرنسي ليست لديه أي خطط في الوقت الراهن لتعليق أنشطة التدريب العسكري في العراق.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "لا تغيير فيما يتعلق بالأنشطة الفرنسية في هذا الوقت".

ولفرنسا حاليا 300 من مسؤولي التدريب العسكري في العراق.

وقالت ألمانيا وهولندا يوم الأربعاء إنهما قررتا تعليق التدريب العسكري في العراق بعد أن حذرت الولايات المتحدة من تزايد التهديدات من قوات تدعمها إيران وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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