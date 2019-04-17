هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أبريل, 2019 04:57 م

مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر في واشنطن يوم 1 أبريل نيسان 2019. تصوير: يوري جريباس - رويترز

واشنطن (رويترز) - قال مصدر مطلع إن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر حث مجموعة من السفراء يوم الأربعاء على التحلي "بذهن منفتح" تجاه مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتظر للسلام في الشرق الأوسط، مضيفا أن المقترح سيتطلب تنازلات من الجانبين.

ونقل المصدر عن كوشنر قوله إن خطة السلام ستعلن بعدما تشكل إسرائيل حكومة ائتلافية في أعقاب فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتخابات وبعد انتهاء شهر رمضان في أوائل يونيو حزيران المقبل.

كما نقل المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه عن كوشنر قوله "سيكون علينا جميعا النظر في تنازلات معقولة تتيح تحقيق السلام".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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