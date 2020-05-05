هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2020 09:41 ص

بيروت (رويترز) - قال مصدر أمني بعد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى في لبنان يوم الثلاثاء إن المجلس سيوصي الحكومة بتمديد إجراءات العزل العام المتخذة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا أسبوعين حتى 24 مايو أيار.

ومن المقرر أن تتخذ الحكومة القرار في اجتماعها في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وسجل لبنان 740 حالة إصابة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وبدأت الحكومة في تخفيف بعض القيود هذا الأسبوع فسمحت للمطاعم بفتح أبوابها ولكن باستخدام 30 بالمئة فقط من طاقتها الاستيعابية.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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