مصدر: مديرة المخابرات الأمريكية ستطلع قادة مجلس النواب على قتل خاشقجي
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واشنطن (رويترز) - قال مصدر مطلع لرويترز إن جينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) من المتوقع أن تقدم إفادة لزعماء مجلس النواب ورؤساء لجانه خلال الأسبوعين المقبلين بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقدمت هاسبل إفادة مشابهة لمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في وقت سابق يوم الثلاثاء.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)
رويترز