هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أبريل, 2020 08:41 م

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول أمريكي لرويترز يوم الأربعاء إن معلومات المخابرات الأمريكية عن هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات والمنشآت الأمريكية في العراق تشير إلى أنه سيكون هجوما يمكن نفيه وليس على غرار الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في العراق في يناير كانون الثاني.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المخابرات الأمريكية تتتبع خيوطا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تشنه إيران أو قوى تدعمها إيران.

ولم يكشف المسؤول المعلومات الخاصة بتوقيت الهجوم أو أهدافه على وجه الدقة.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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