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مصدر: نقل سفارة البرازيل إلى القدس مسألة وقت

Brazil's President-elect Jair Bolsonaro speaks in a synagogue in Rio de Janeiro, Brazil December 28, 2018. Leo Correa/Pool via REUTERS - RC1E885E2040

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ريو دي جانيرو (رويترز) - قال مسؤول إسرائيلي كبير يزور البرازيل يوم الأحد إن الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو أبلغ عددا من كبار المسؤولين الإسرائيليين بأن نقل سفارة بلاده إلى القدس "مسألة وقت".

وقال بولسونارو الذي سيتولى منصبه يوم الثلاثاء إنه سيحذو حذو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وينقل السفارة. ويستضيف الرئيس المنتخب المنتمي لليمين المتشدد وفدا إسرائيليا بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لكن بولسونارو يواجه ضغوطا من قطاع الزراعة البرازيلي القوي كي لا يتخذ تلك الخطوة لأنها قد تضر بصادرات البرازيل للدول العربية.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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