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مصدر: وصول رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة إلى اليمن

باتريك كامايرت رئيس بعثة المنظمة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية في صورة من أرشيف رويترز.

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دبي (رويترز) - قال مصدر من الأمم المتحدة إن باتريك كامايرت رئيس بعثة المنظمة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية وصل إلى مطار عدن يوم السبت.

وأضاف المصدر أن كامايرت، وهو ميجر جنرال هولندي متقاعد، سيسافر إلى صنعاء بعد أن يجتمع بمسؤولين حكوميين في عدن ثم إلى مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم الجمعة على نشر فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الحديدة بعد أيام من الخلافات بين الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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