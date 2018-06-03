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تونس (رويترز) - قالت وزارة الداخلية التونسية يوم الأحد إن 11 مهاجرا على الأقل لقوا مصرعهم بعدما غرق زورقهم قبالة ساحل تونس الجنوبي وأنقذ حرس السواحل 67 مهاجرا آخر.

وقالت الوزارة في بيان إن عملية الإنقاذ مستمرة. وكان المهاجرون من تونس ودول أخرى.

وكثيرا ما يحاول العاطلون في تونس ودول أفريقية أخرى السفر على زوارق تقلهم من تونس إلى صقلية في إيطاليا.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز