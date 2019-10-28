هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر, 2019 12:45 ص

محتجون يغلقون طريقا في صيدا يوم الاثنين. تصوير: علي حشيشو - رويترز.

من ليزا بارينجتون وإريك كنيكت

بيروت (رويترز) - أبلغ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة رويترز يوم الاثنين أن لبنان بحاجة إلى حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد خلال أيام من أجل استعادة الثقة والحيلولة دون انهيار اقتصادي في المستقبل.

وفي ظل إغلاق البنوك منذ تسعة أيام عمل، قال سلامة لرويترز عبر الهاتف إن ربط العملة المحلية بالدولار سَيُصان وأنه "لن يكون هناك قيود على حركة الأموال أو خفضا لقيمة الديون" عندما يعاد فتح البنوك.

وتابع "لا أقول إننا بصدد انهيار في غضون أيام. أقول إننا بحاجة إلى حل خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي حدوث انهيار في المستقبل".

وتحدث سلامة عقب إجرائه مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) نقلت عنه القول إن لبنان على بعد أيام من انهيار اقتصادي. وقال سلامة إن العنوان الذي نشرته (سي.إن.إن) لم يعكس ما قاله.

وتفاقمت خسائر السندات الدولية للبنان يوم الاثنين بعد تصريحات سلامة.

وشلت الأزمة لبنان وأغلقت البنوك والمدارس وبعض الشركات أبوابها. ولم تبد الحكومة بعد أي إشارة على تقديم تنازلات للمتظاهرين الذين تشمل مطالبهم استقالتها.

وأقام المحتجون حواجز جديدة على الطرق في وقت مبكر يوم الاثنين لمواصلة الضغط وفي تحد لقوات الأمن التي حاولت فتح الطرق مع الالتزام بأوامر بعدم استخدام العنف.

وبدا المتظاهرون في اليوم الثاني عشر من بدء الاحتجاجات أقل عددا من الأيام الأخيرة.

ويتهم المتظاهرون الساسة بالفساد وقيادة البلاد نحو انهيار اقتصادي لم تشهده منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

* إرضاء الناس

دعا سلامة إلى حلول سريعة لإرضاء الناس وخلق الأمل.

وأضاف سلامة أن البنوك ستفتح أبوابها مجددا "فور أن يهدأ الوضع. لم نطلب منهم الإغلاق".

وأوضح حاكم مصرف لبنان أن الفتح سيتم بالتنسيق معها مشيرا إلى أن الهدف هو حماية أموال المودعين والنظام المصرفي.

وقالت جمعية مصارف لبنان اليوم الاثنين إن البنوك ستظل مغلقة غدا الثلاثاء لليوم العاشر لكنها تابعت أن المصرف المركزي قام بتأمين السيولة اللازمة لسداد رواتب موظفي القطاع العام.

وكانت البنوك قالت في وقت سابق إنها ستضمن صرف الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي مضيفة أنها ستظل مغلقة لاعتبارات تتعلق بسلامة العملاء والموظفين.

وأشار مصرفيون ومحللون كذلك إلى مخاوف واسعة النطاق من أن يحاول الناس سحب مدخراتهم عندما تفتح البنوك أبوابها.

وتباطأت التدفقات الرأسمالية المطلوبة لتمويل العجز ودفع قيمة الواردات مما شكل ضغوطا مالية لم تشهدها البلاد منذ عقود منها ظهور سوق موازية لصرف الدولار.

والليرة للبنانية مربوطة بالدولار على سعر 1507.5 ليرة للدولار لكن السعر ارتفع في سوق موازية في الأشهر القليلة الماضية.

ونقل مصدر من السوق سعرا بلغ 1700 ليرة للدولار وقال آخر إنه بلغ 1740 ليرة للدولار بزيادة نحو 15 بالمئة عن السعر الرسمي.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين إنه يُقّيّم حزمة إصلاحات طارئة أعلنتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي لكنها لم تنجح في تهدئة الغضب الشعبي أو طمأنه المانحين الأجانب.

وبسؤاله عن التوجه إلى صندوق النقد أو مؤسسات مالية دولية أخرى طلبا للمساعدة، قال سلامة إن على الحكومة أن تقرر.

وكانت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري أعلنت قبل أيام عن حزمة إجراءات تهدف لتهدئة المحتجين وتنفيذ إصلاحات طال انتظارها لسد ثغرات في الميزانية العامة.

وتشمل الإجراءات مساهمة من البنك المركزي والبنوك التجارية ستساهم بما قيمته 5.1 تريليون ليرة لبنانية (3.4 مليار دولار) لخفض عجز الميزانية العام المقبل.

وقال سلامة إن المساهمة تشمل سداد البنك المركزي للحكومة الفوائد المدفوعة له عن ديون بالليرة اللبنانية في حوزته، إضافة إلى ضريبة أرباح البنوك.

وقال "يسيطر البنك المركزي اليوم على 53 بالمئة من الدين المقوم بالليرة اللبنانية وبالتالي يتلقى 53 بالمئة من خدمة هذا الدين. سيجري سداد هذا للحكومة".

(شارك في التغطية توم بيري وسامية نخول وليلى بسام وإلن فرنسيس وعلاء كنعان وعصام عبد الله وتلفزيون رويترز من بيروت وديفيد باربيوشا من دبي - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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