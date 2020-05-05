هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2020 11:29 ص

القاهرة (رويترز) - قالت مصادر بمطار القاهرة إن طائرة تابعة لمصر للطيران غادرت صباح يوم الثلاثاء متوجهة إلى الكويت فى بداية جسر جوى لإعادة آلاف المصريين العالقين هناك، وذلك بعد أعمال شغب في مراكز إيواء عمال مصريين في العاصمة الكويتية احتجاجا على طول فترات انتظارهم لإعادتهم إلى بلدهم.

وقالت المصادر إنه سيجري نقل المصريين العائدين إلى بعض المدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحى لمدة 14 يوما ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كانت وزارة الداخلية الكويتية قالت في الساعات الأولى من فجر الاثنين إن الأجهزة الأمنية فضت أعمال "شغب وفوضى" لعدد من المصريين الموجودين في مراكز إيواء مخصصة لمخالفي قانون الإقامة كانوا يطالبون السلطات المصرية بإعادتهم إلى بلادهم.

وذكرت الوزارة أن ممثلين من السفارة المصرية في الكويت حضروا للموقع وأبلغوا رعاياهم بأنهم سيشرعون في إعداد جداول رحلات العودة وإجلائھم إلى بلدهم هذا الأسبوع.

وقالت إنه تم ضبط عدد من المحتجين "وتحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وقالت المصادر بمطار القاهرة إن أول رحلة غادرت صباح يوم الثلاثاء وستعود وعلى متنها "أكثر من 300 مصرى من العالقين فى الكويت وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية حيث سيتم منح الأولوية فى العودة للنساء والأطفال وكبار السن من العالقين".

وأضافت أن طائرة ثانية ستغادر يوم الثلاثاء إلى الكويت "لإعادة أكثر من 300 آخرين من العالقين حيث سيتم إجراء فحصهم طبيا ونقلهم إلى المدن الجامعية بالأزهر الشريف لوضعهم فى العزل الصحى لمدة 14 يوما".

ويأتي الجسر الجوي لإعادة العالقين في الكويت في إطار الرحلات المستثناة من قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية بمصر الساري منذ 19 مارس آذار لمواجهة فيروس كورونا، ورحلات الجسر الجوى الذى بدأته مصر 21 أبريل نيسان لإعادة المصريين العالقين بالخارج.

وخلال الفترة الماضية خصصت وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة 11 فندقا وقرية سياحية بمدينة مرسى علم في جنوب البحر الأحمر لاستقبال المصريين العائدين من الخارج لإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

(تغطية صحفية عبد الناصر أبو الفضل - إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك