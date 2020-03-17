هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2020 01:48 م

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة السياحة المصرية إن مصر ستبقي مجالها الجوي مفتوحا للسماح للسياح بالعودة لبلدانهم عندما تعلق حركة الطيران من مطاراتها اعتبارا من يوم الخميس وحتى 31 مارس آذار لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ونقل بيان عن وزير الطيران المدني قوله إن الرحلات الداخلية ورحلات الشحن الجوي لن تتأثر بالقرار.

وقالت الوزارة في البيان الذي نشر في وقت متأخر يوم الاثنين "المطارات المصرية سوف تستمر في استقبال الطيران العارض و الدائم (بدون ركاب) و ذلك للسماح للوفود السياحية المتواجدة حالياً بمصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم والعودة إلى بلادهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم وذلك دون استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران".

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال يوم الاثنين إن مصر ستعقم الفنادق والمواقع السياحية خلال فترة التعليق.

وأعلنت مصر رصد 166 حالة إصابة بالفيروس، بينها عشرات الحالات المرتبطة بسفينة سياحية نيلية.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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