هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أبريل, 2019 02:46 م

رجل يمر أمام لافتة تدعو للتصويت بالموافقة على تعديلات دستورية في صورة التقطت بالقاهرة يوم الثلاثاء. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز

القاهرة (رويترز) - قال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يوم الأربعاء إن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، التي تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية الاستمرار في منصبه حتى 2030، سيجري داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 20 إلى 22 أبريل نيسان.

وكان مجلس النواب وافق يوم الثلاثاء بأغلبية كبيرة على التعديلات. ويتعين موافقة الناخبين على التعديلات في استفتاء شعبي حتى تدخل حيز التطبيق.

وأضاف لاشين أن المصريين في الخارج سيتسنى لهم المشاركة في الاستفتاء في السفارات المصرية من 19 إلى 21 أبريل نيسان.

(تغطية صحفية محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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