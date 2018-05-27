مصر تحبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم 15 يوما على ذمة التحقيق
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القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا المصرية أمرت يوم الأحد بحبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم 15 يوما على ذمة التحقيق وسط حملة متصاعدة على منتقدين ومعارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت المصادر أن النيابة وجهت له تهمتي الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة عن أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية.
وذكرت مصادر أمنية أن الشرطة ألقت القبض على عبد العظيم (58 عاما) في منزله بالقاهرة في وقت متأخر من مساء السبت.
وكان عبد العظيم أحد مسؤولي حملة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى في عام 2014 ثم تحول لانتقاد سياساته.
وخلال الأسابيع الماضية وجهت نيابة أمن الدولة العليا تهم الانضمام لجماعات أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة إلى نشطاء سياسيين وحقوقيين آخرين ألقي القبض عليهم.
وشغل عبد العظيم منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لكنه شارك في انتفاضة 2011 التي أطاحت به. وعارض حكم الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي الذي أعلن الجيش عزله في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقال البيت الأبيض يوم الخميس الماضي إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أبلغ السيسي في اتصال هاتفي بأن الولايات المتحدة قلقة إزاء احتجاز نشطاء لا ينتهجون العنف في مصر رغم إطلاق سراح سجناء آخرين في الآونة الأخيرة.
وتتهم منظمات حقوقية حكومة السيسي بشن حملة واسعة على المعارضة تقول إنها أسوأ حملة تشهدها مصر على الإطلاق.
وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر.
رويترز