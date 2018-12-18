مصر تحيل شرطيا للمحاكمة العاجلة بتهمة قتل مسيحي وابنه

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر, 2018 05:52 م

القاهرة (رويترز) - أحالت النيابة العامة المصرية يوم الثلاثاء شرطيا إلى المحاكمة العاجلة بتهمة قتل مسيحي وابنه في مدينة المنيا عاصمة محافظة المنيا جنوبي القاهرة.

وقال بيان من مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق إن النيابة وجهت إلى رقيب الشرطة المحبوس ربيع مصطفى خليفة "الاتهام بقتل كل من كمال عماد كمال ووالده عماد كمال صادق عمدا مع سبق الإصرار مستخدما سلاحا ناريا".

وتصل عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى السجن المؤبد.

وقُتل صادق (49 عاما) وابنه (21 عاما) في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء في موقع بناء قرب كنيسة كان الشرطي معينا لحراستها.

وأثار قتل الرجل وابنه غضب المسيحيين في المنيا التي تبعد نحو 260 كيلومترا عن القاهرة حيث طالبوا بإجراءات حماية أكبر لهم خاصة أن الحادث جاء بعد مقتل سبعة مسيحيين في هجوم نفذه إسلاميون متشددون في المحافظة في نوفمبر تشرين الثاني.

ويمثل المسيحيون نحو عشرة بالمئة من سكان مصر ويشكون منذ فترة طويلة من التمييز. وكثيرا ما تعرضوا لهجمات إسلاميين متشددين مما دفع السلطات لوضع حراسة مسلحة خارج الكنائس والأديرة.

وقالت مصادر قضائية إن الشرطي استخدم بندقيته الآلية الرسمية في القتل الذي سبقته مشاجرة بين الطرفين.

(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد ومحمد عبد اللاه - تحرير مصطفى صالح)

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