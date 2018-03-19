مصر تحيل محافظ المنوفية السابق إلى الجنايات في قضية رشوة
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القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية ووسائل إعلام رسمية يوم الاثنين إن النائب العام المصري أمر بإحالة محافظ المنوفية السابق وشخصين آخرين إلى المحاكمة الجنائية في قضية رشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت في يناير كانون الثاني الماضي إلقاء القبض على هشام عبد الباسط الذي كان يشغل حينها منصب محافظ المنوفية ورجلي أعمال لتورطهم في وقائع فساد. ولم تذكر الهيئة آنذاك مزيدا من التفاصيل.
وقالت المصادر ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم الاثنين إن قرار الإحالة للمحاكمة تضمن اتهام عبد الباسط "بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر".
وأضافت أن الرشوة بلغت 27 مليونا و450 ألف جنيه )نحو 1.56 مليون دولار) "مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها".
والمحافظ والمتهمان الآخران رهن الحبس الاحتياطي منذ احتجازهم للتحقيق معهم.
وتعاني مصر من الفساد في الجهاز الإداري للدولة وتراجع ترتيبها في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية لعام 2016 لتحتل المركز 108 من بين 176 دولة بعدما كانت تحتل المركز 88 في عام 2015.
وتقول الحكومة إنها لا تتهاون في مكافحة الفساد وقدمت عددا من كبار المسؤولين للمحاكمة خلال السنوات القليلة الماضية بتهم تتعلق بالفساد.
(الدولار = 17.58 جنيه مصري)
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمود رضا مراد وهيثم أحمد - تحرير نادية الجويلي)
رويترز