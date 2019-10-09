هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 06:11 م

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الخارجية المصرية يوم الأربعاء إن مصر دعت إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بشأن الهجوم التركي على سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان إن "مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية" مضيفة أن العملية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة".

وبدأت تركيا عملية عسكرية ضد مقاتلين أكراد في شمال شرق سوريا يوم الأربعاء بعد أيام من انسحاب قوات أمريكية من المنطقة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهدف هو تدمير "ممر الإرهاب" على الحدود الجنوبية لتركيا، لكن دولا أوروبية طالبت أنقرة بوقف العملية.

وكانت تركيا تستعد لدخول شمال شرق سوريا منذ أن بدأت القوات الأمريكية، التي كانت تقاتل مع قوات بقيادة كردية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الانسحاب في تحول سياسي مفاجئ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحذرت وزارة الخارجية المصرية في بيانها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية".

(تغطية صحفية آلاء سويلم - إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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