هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أبريل, 2020 07:12 م

القاهرة (رويترز) - أعلنت مصر يوم الثلاثاء تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتأكيد 160 إصابة جديدة.

ونقل بيان لوزارة الصحة عن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، قوله "تم تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة".

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الثلاثاء، هو 2350 حالة من ضمنهم 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و178 حالة وفاة.

(تغطية صحفية للنشرة العربية عمر فهمي ونيره عبد الله- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية- تحرير نادية الجويلي)

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