هذا المحتوى تم نشره يوم 17 أبريل, 2020 08:10 م

امرأة تضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا في القاهرة القديمة يوم الخميس. تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترز.

القاهرة (رويترز) - قالت وزارة الصحة المصرية يوم الجمعة إن البلاد سجلت 171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر زيادة يومية للإصابات، كما سجلت تسع حالات وفاة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة".

وتفرض مصر حظر تجول أثناء الليل منذ 24 مارس آذار ومددته السلطات حتى 23 أبريل نيسان.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الخميس إنه تقرر إيقاف جميع وسائل النقل العام والنقل النهري يوم الاثنين للحد من تجمعات المواطنين والحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.

ويحتفي المصريون ببدء فصل الربيع بالاحتفال بيوم شم النسيم يوم الاثنين الذي يلي احتفال المسيحيين بعيد القيامة. ويخرج المصريون مسلمون ومسيحون للاحتفال بهذا اليوم بأعداد كبيرة.

وتواجه السلطات تحديا في مواجهة الفيروس في بلد يبلغ عدد سكانه مئة مليون نسمة يعيش كثيرون منهم في مناطق ريفية على طول نهر النيل وفي ظل نظام صحي يعاني بشدة من العمل بما يفوق طاقته.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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