هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مايو, 2020 10:24 م

المتحف المصري وفنادق محيطة به في وسط القاهرة - صورة من أرشيف رويترز.

القاهرة (رويترز) - قالت الحكومة المصرية يوم الأحد إنها ستسمح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية بشرط العمل بما لا يزيد على 25 بالمئة من طاقتها الاستيعابية حتى نهاية مايو أيار وتطبيق مجموعة من الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وتسبب الفيروس في توقف نشاط قطاع السياحة المصري الذي يسهم بما يتراوح بين 12 و15 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي مما أسفر عن خسائر تقدر بمليار دولار شهريا.

وأوقفت الحكومة رحلات الطيران الدولية لنقل الركاب وأغلقت الفنادق والمطاعم والمقاهي وفرضت حظر التجول ليلا.

وقالت الحكومة في بيان إن الفنادق ملزمة بتوفير عيادة وطبيب مقيم حتى يتسنى لها العودة للعمل وفحص درجات الحرارة بانتظام وتوفير مواد للتعقيم.

وشملت الاشتراطات تسجيل الضيوف الكترونيا وإخضاع العاملين لفحوص سريعة للكشف عن الفيروس عند دخول المنتجعات وتوفير طابق بالفندق أو مبنى صغير كمنطقة حجر لحالات الاشتباه أو المكتشف إصابتها بالفيروس.

وقالت الحكومة إنها ستسمح للفنادق بالعمل بنسبة 50 بالمئة من طاقتها اعتبارا من أول يونيو حزيران.

(تغطية صحفية مؤمن سعيد عطاالله -إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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