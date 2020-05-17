هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2020 02:47 م

رجل يتسوق واضعا كمامة على وجهه في كارفور بالقاهرة يوم 15 مايو أيار 2020. تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترز.

القاهرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأحد إن حظر التجول سيبدأ الساعة الخامسة مساء بدلا من التاسعة مساء اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو أيار كما تقرر وقف حركة النقل الجماعي للحد من انتشار فيروس كورونا خلال أسبوع العيد.

وقررت الحكومة أيضا إغلاق المحال التجارية والمطاعم والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات تماما خلال الأسبوع المقبل الذي يحل فيه عيد الفطر.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إنه تقرر إيقاف حركة النقل الجماعى والحافلات والتنقل بين المحافظات للحد من فرص انتشار الفيروس.

وأعلنت مصر اكتشاف 11719 حالة إصابة بفيروس كورونا و612 حالة وفاة منذ بداية انتشار الوباء. وترتفع أعداد الإصابة بالفيروس منذ خففت الحكومة بعض الشيء حظر التجول الليلي وإجراءات احترازية أخرى. وتشير أحدث بيانات صدرت يوم السبت إلى اكتشاف 491 حالة إصابة في الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في المؤتمر الصحفي إنه ستتم إذاعة شعائر صلاة العيد من أحد مساجد الدولة "بعدد محدود جدا تصح بهم إقامة الصلاة" ولن يفتح للجمهور، وسيسمح للمساجد فقط بتشغيل مكبرات الصوت عبر إذاعة القران الكريم لنقل التكبيرات من ذلك المسجد فقط دون السماح بالتجمع.

وتابع الوزير "احنا أخدنا بالحل الوسط حفاظا على حياة الناس".

وأوضح مدبولي أن مصر ستواصل تطبيق حظر حركة المواطنين اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين بعد أسبوع العيد.

وأضاف أنه ستكون هناك إجراءات احترازية للتعايش مع كورونا أهمها ضرورة استخدام الكمامة في وسائل المواصلات والمكاتب الحكومية والأماكن المغلقة، مع فرض عقوبات على المخالفين.

وقال إن مصر ستعمل على إنتاج الكمامات من الأقمشة لأن لها "صفة الديمومة أو الاستدامة مش بتترمي بعد يوم واحد" وإنما يتم غسلها وكيها واستخدامها في اليوم التالي.

وذكر مدبولي أنه سيتم "تشجيع كل المصانع المصرية على إنتاج هذه الكمامات...من الأقمشة بمواصفات محددة بحيث تكون متاحة لكل المواطنين خلال الفترة القادمة".

ولم يشر إلى تكلفة هذه الكمامات.

وقال رئيس الوزراء إنه في النصف الثانى من شهر يونيو حزيران ستبدأ العودة التدريجية إلى بعض الأنشطة ومنها الأنشطة الرياضية بفتح النوادي ومراكز الشباب وفتح المطاعم مع أخذ الإجراءات الاحترازية وعودة السياحة الداخلية.

وستبدأ امتحانات الثانوية العامة في 21 يونيو حزيران بدلا من السابع من يونيو مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية والوقاية للطلاب.

(تغطية صحفية عمر فهمي ومؤمن سعيد عطاالله- إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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