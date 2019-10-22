هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 11:08 م

أديس ابابا (رويترز) - قالت مصر يوم الثلاثاء إنها تشعر بالصدمة إزاء تصريحات أدلى بها رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد وشدد فيها على أن أي قوة لا تستطيع منع بلاده من بناء السد.

وقال أبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي في وقت سابق يوم الثلاثاء ردا على سؤال عن النزاع بين أديس ابابا ومصر حول السد الذي يقام على النيل الأزرق "لا قوة ستمنع إثيوبيا من بناء السد".

وأشار أبي إلى احتمال نشوب حرب بسبب السد قائلا "إذا كنا سنحارب... فإننا نستطيع نشر ملايين كثيرة (من المقاتلين). لكن الحرب ليست حلا".

وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية "عبرت مصر عن صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نُقلت إعلاميا ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي".

وأضاف البيان أن التصريحات "إذا ما صحت، والتي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار انه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية".

وفاز أبي أحمد بجائزة توبل للسلام لهذا العام لجهوده في مجال إقامة السلام مع إريتريا المجاورة بعد عداء طويل.

ومن المتوقع أن يطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء الإثيوبي تعيين وسيط في النزاع حول سد النهضة عندما يجتمعان على هامش قمة روسية أفريقية في روسيا هذا الأسبوع.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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