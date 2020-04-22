هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2020 09:33 م

القاهرة (رويترز) - وافق مجلس النواب المصري يوم الأربعاء على إدخال تعديلات على قوانين الطوارئ بما يتيح للرئاسة والقضاء العسكري سلطات أوسع فيما تحاول السلطات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتسمح التعديلات للدولة باتخاذ وفرض سلسلة من الإجراءات التي يطبق بعضها بالفعل لكبح تفشي الفيروس.

وطبقا لتقرير عن التعديلات فإن هذه الإجراءات تشمل تعليق الدراسة بالمدارس وحظر التجمعات العامة والخاصة وإخضاع القادمين من الخارج للحجر الصحي وحظر تصدير بضائع ومواد معينة وفرض قيود على التجارة أو نقل السلع.

كما تسمح الإجراءات للدولة بإعادة توجيه المستشفيات الخاصة وأطقمها لمساعدة نظام الرعاية الصحية العامة لفترة محددة وتحويل مدارس وشركات وغيرها من المرافق العامة إلى مستشفيات ميدانية.

(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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