مصر تعلن تضامنها مع السعودية في خلافها مع كندا
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القاهرة (رويترز) - قالت مصر يوم الثلاثاء إنها تقف مع الرياض في خلافها مع كندا وأعلنت تضامنها معها في موقفها الرافض لتدخل أوتاوا في الشؤون الداخلية للمملكة.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى " تضامن مصر مع المملكة العربية السعودية في موقفها الرافض لأي تدخل خارجي في شئونها الداخلية أو محاولة المساس بسيادتها".
وكانت الحكومة السعودية قد استدعت يوم الأحد سفيرها في أوتاوا وطردت سفير كندا لدى الرياض وفرضت حظرا على التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة منددة بكندا لحثها على الإفراج عن نشطاء حقوقيين.
وقالت وزارة الخارجية أن مصر "تتابع بقلق تطورات الأزمة الحالية بين المملكة العربية السعودية وكندا وتعتبرها نتاجا مباشرا للنهج السلبي الذي اتخذته بعض الأطراف الدولية والإقليمية مؤخرا بالتدخل في الشئون الداخلية للعديد من دول المنطقة".
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي عبد العاطي - تحرير علي خفاجي)
رويترز