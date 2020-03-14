هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2020 08:43 م

إمرأة ترتدي قناعا واقيا، عقب انتشار فيروس كورونا، أثناء استقلالها مترو انفاق القاهرة الكبرى يوم 10 مارس اذار 2020. تصوير: رانيا جمعة-رويترز.

القاهرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم السبت إن مصر ستغلق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا بعد أن صار عدد حالات الإصابة بالفيروس يتزايد بصورة يومية حتى وصل إلى 109 حالات مع حالتي وفاة.

ويأتي تعليق الدراسة اعتبارا من يوم الأحد بعد الإجراءات التي جرى الإعلان عنها سابقا بما في ذلك إلغاء التجمعات العامة الكبيرة والقيود على الوقت المخصص لصلاة الجماعة في المساجد ووقف مباريات الدوري المحلي لكرة القدم لمدة أسبوعين.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي لإعلان إغلاق المدارس والجامعات "الفترة الأخيرة لإننا ابتدينا نجد إن الأرقام بتتزايد، قلنا إن إحنا لازم نأخذ الإجراءات الوقائية من دلوقتي عشان ما يحصلش أي نوع من التفاقم والانتشار للمرض زي اللي حصل في بعض الدول لما تأخرت في هذه النوعية من القرارات".

كما اتخذت مصر إجراءات تهدف إلى طمأنة السياح إلى أن زيارتها آمنة بعد إصابة ركاب على متن باخرة نيلية بالفيروس.

وخضع مئات من السائحين والعاملين في مجال السياحة لاختبارات الكشف عن الفيروس وجرى تطهير مرافق الفنادق والسفن السياحية في الأقصر وأسوان.

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا أيضا إلى تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار) "في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد"، دون ذكر تفاصيل عن مصدر تمويل هذا المبلغ.

(الدولار=15.67 جنيه)

(تغطية صحفية هشام عبد الخالق ومحمد والي - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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