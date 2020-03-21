هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2020 03:12 م

مجموعة من الصبية يرتدون أقنعة واقية عقب حضورهم صلاة الجمعة داخل الجامع الأزهر في القاهرة يوم 20 مارس اذار 2020. تصوير: محمد عبد الغني-رويترز.

القاهرة (رويترز) - أمرت مصر يوم السبت بغلق جميع المساجد والكنائس أمام المصلين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بعد نداءات وجهت إلى الحكومة من أجل أن تحذو حذو الدول الإسلامية الأخرى وتغلق مساجدها.

ورصدت مصر 285 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس إلى الآن من بينها ثمانية توفوا بالمرض.

وانتقد كثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة لأنها لم تعلق صلاة الجمعة يوم 20 مارس آذار كما أنها لم تعطل من قبل المناسبات الدينية التي يحضرها مئات المصريين في المساجد والكنائس.

وقالت وزارة الأوقاف إنها ستغلق جميع المساجد لمدة أسبوعين "بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس" لكن الأذان للصلاة سيستمر من المساجد عبر مكبرات الصوت.

وفي مصر أكثر من مئة ألف مسجد بأنحاء البلاد المختلفة.

وفي وقت سابق يوم السبت، قال الأزهر إنه سيغلق جامعه التاريخي في القاهرة القديمة "حرصًا على سلامة المصلين ولحين القضاء على وباء كورونا".

وقالت هيئة كبار العلماء في الأزهر يوم 15 مارس آذار إنه يحق للحكومات إغلاق المساجد لحماية الجمهور من فيروس كورونا.

وأمرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر يوم السبت بإغلاق جميع كنائسها وإيقاف القداسات لمدة أسبوعين لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقررت الكنيسة أيضا منع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات وغلق قاعات العزاء الملحقة بالكنائس واقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط على أن تقوم كل أبرشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات.

ويمثل المسيحيون نحو 10 بالمئة من عدد السكان في مصر البالغ مئة مليون نسمة وفقا لتقديرات غير رسمية. والأغلبية العظمى من المسيحيين المصريين من الأرثوذكس.

كانت الكنيسة الكاثوليكية في مصر قد قررت تعليق القداسات في كنائسها يوم الجمعة وحتى إشعار آخر لكنها تركت أبوابها مفتوحة للصلاة.

وقررت أيضا أن تقتصر أي جنازة على أسرة المتوفي.

(تغطية صحفية محمود رضا مراد - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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