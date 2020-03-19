هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2020 08:09 م

رجل يضع قناعا واقيا في متجر بالقاهرة يوم الخميس. تصوير: عمرو عبد الله دلش - رويترز.

القاهرة (رويترز) - قالت مصر يوم الخميس إنها ستغلق كل المقاهي والمراكز التجارية والأندية الرياضية والنوادي الليلية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي كل ليلة حتى 31 مارس آذار، لتعزز الإجراءات التي تطبقها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء إن القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها. ويأتي القرار بعد أن أغلقت مصر بالفعل المدارس والجامعات.

كما تحركت الحكومة لتقليص عدد العاملين في القطاع العام الذين يحضرون لأماكن العمل في مسعى لتقليل التجمعات وإبطاء انتشار الفيروس.

وتم تعليق الرحلات ظهر يوم الخميس بالتوقيت المحلي وحتى نهاية مارس آذار باستثناء الرحلات المغادرة التي يحتاجها السياح الأجانب للرحيل.

وذكرت الحكومة أنه سيتم تعقيم الفنادق وكل المنشآت التعليمية خلال فترة تعليق الرحلات وإغلاق المدارس.

وسجلت مصر حتى الآن 256 إصابة بفيروس كورونا بينها سبع حالات وفاة. وقالت إن 42 شخصا تعافوا بعد تلقي العلاج.

(تغطية صحفية مؤمن سعيد عطا الله - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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